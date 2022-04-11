Hac, İslam dinin şartları arasında yer alan bir ibadet şekli olmaktadır. Belli şartların sağlanması dahilinde yapılacak bu ibadet yılın belli zamanlarında yapılmaktadır. Hac ibadetine niyet eden bir Müslümanın gerekli olan her şartı sağlaması önemli bir husus olarak ifade edilmektedir. Hac ibadeti için Kabe'yi dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan binlerce Müslüman ziyaret etmektedir.

HAC NE ZAMAN YAPILIR?

Hicri takvimde yer alan aylardan olan Şevval ve Zilkade aylarının tamamı ile Zilhicce ayının ilk 10 günü hac ibadetinin yapılacağı aylar olarak ifade edilmektedir. Bu ayların hac ayları olarak belirtilmesindeki en büyük neden hac ibadetinin şartları arasında yer alan ihrama Şevval ayından itibaren girilmesi gerektiği olmaktadır. Bu zaman zarfı içinde ihrama girmek hac ibadetinin iki ana unsuru olan ve sadece Zilhicce ayının dokuzuncu günü öğle vakti zamanı ile onuncu günü fecr-i sadık arasında yapılabilecek olan Arafat vakfesi açısından son derece önemli olmaktadır. Arafat vakfesini yerine getirmek Müslümanların Hac ibadetlerinin kabul olması açısından önem taşımaktadır.

HAC İBADETİNİ KİMLER YERİNE GETİREBİLİR?

Hac İslam dininde yer alan faziletleri oldukça fazla olan bir ibadet olmaktadır. Bu ibadeti yerine getirecek kişilerin bazı kriterlere sahip olması gerekmektedir. Bunları şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır:

- Hac ibadeti için öncelikle İslam dinine mensup olmak yani Müslüman olmak gerekmektedir.

- Dini vazifeleri yerine getirmek için akıl sahibi olmak

- Buluğa erişmek

- Özgür olmak

- Maddi yönden imkan sahibi olmak

- Hac ibadetini yerine getirmek için bedenen sağlıklı olmak gerekmektedir. Sağlık durumu bu ibadeti yerine getirmeyecek durumda olanlara hac ibadeti farz olmamaktadır.

- Hac ibadetini geçekleştirmek için kullanılacak yolun güvenlik bakımından uygun olması

- Hac ibadetinin farz olduğunu öğrenmek

- Müslüman kadınların kendilerine refakat edebilecek birileri ile hac ibadetini yerine getirmeleri gerekmektedir.

- Hac ibadeti yılın belli aylarında yapılan bir ibadet olduğu için zamanında bu ibadeti yapmak gerekmektedir.

HAC AYLARI HANGİLERİDİR?

Hac ibadeti İslam'ın şartlarından biri olan zengin ve sağlık durumu yerinde olanların yerine getirmeleri farz olan bir ibadet olmaktadır. Hac ibadetinin kabul olmasının en önemli şartlarından biri de vaktinde yerine getirilmesi olarak belirtilmektedir. Bu ibadet yılın belirli günlerinde yapılan zaman sınırlaması olan bir ibadet olarak ifade edilmektedir. Hac ayları denince Şevval, Zilkade ayları ve Zilhicce ayının ilk 10 günü akla gelmektedir. Bu aylar ve günler dışında yapılan ibadetler hac ibadeti yerine geçmemektedir.

Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayının ilk on gününden önce hac ibadeti için ihrama girilmemektedir. Bu aylar dışında ihrama giren bir Müslüman hac ibadeti değil umre ibadeti yapmış kabul edilmektedir. Çünkü hac ibadeti için belirtilen aylar bulunmaktadır. Bu ayların dışında Hac ibadetini yerine getirmek söz konusu olmamaktadır.