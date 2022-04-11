2022 hac ne zaman, hac başvuruları ne zaman başlıyor? Bu sene hac var mı?

Hacca gitmek isteyen vatandaşlar, hac ile ilgili araştırmalara hız verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen hac ibadetine yönelik yapılan araştırmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Peki bu sene hac var mı?

2022 HAC NE ZAMAN?

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Suudi Arabistan’da yaşayan Müslümanlar içerisinden temsili olarak çok azına hac vazifesini yapabilme izni verilmişti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise 2022 yılında yurtiçi ve yurtdışından toplam 1 milyon hacı adayının kabul edileceği açıklandı. Aynı açıklamada, 65 yaş altındaki hacı adaylarının hac ibadetlerini yapabilecekleri belirtildi.

HAC BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAM BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Başkanlığımız süreci yakından takip etmekte ve ilgili Bakanlıkla görüşmelerini sürdürmektedir. Ülkelere tanınacak hacı adayı kontenjanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği, Suudi Arabistan makamları tarafından çok yakın zamanda konuyla ilgili açıklamanın yapılacağı tarafımıza bildirilmiştir. Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından detaylı açıklamamız vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” ifadeleri yer aldı.

Ülkelere verilecek hacı adayı kontenjanlarının belirlenmesinin ardından hac başvuruları ve detaylı bilgiler paylaşılacaktır.