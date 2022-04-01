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    Dini BilgilerAğda orucu bozar mı, oruçluyken ağda yapılır mı? Ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Ağda orucu bozar mı, oruçluyken ağda yapılır mı? Ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?
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    Ağda orucu bozar mı, oruçluyken ağda yapılır mı? Ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

    Ramazanda ağda yaptırmak orucu bozar mı, oruçluyken ağda yapılır mı? Ramazan ayı 2 Nisan’da başlıyor. Ramazan ayında orucu bozan bazı durumlar oluyor. Diyanet ise hangi durumlarda orucun bozulduğunu sitesi üzerinden aktarıyor. Ağda yaptırırken orucun bozulup bozulmadığı da merak edilen konu başlıklarından biri oldu.

    01.04.2022 - 15:47 |
    Ağda orucu bozar mı, oruçluyken ağda yapılır mı? Ağda ya da epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

    Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yapılan hazırlıkların yanında merak edilen de birçok soru oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ise orucu bozan bu durumlar kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, Ağda orucu bozar mı, oruçluyken ağda ve epilasyon yaptırmak orucu bozar mı?

    AĞDA ORUCU BOZAR MI?

    Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz. Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

     

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