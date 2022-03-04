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    Dini Bilgiler2022 fitre ne kadar, günlük fitre miktarı? Diyanet 2022 fitre bedelini açıkladı, fitre hesaplama nasıl yapılır?
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri 2022 fitre ne kadar, günlük fitre miktarı? Diyanet 2022 fitre bedelini açıkladı, fitre hesaplama nasıl yapılır?
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    2022 fitre ne kadar, günlük fitre miktarı? Diyanet 2022 fitre bedelini açıkladı, fitre hesaplama nasıl yapılır?

    2022 fitre miktarı sorgulanıyor. 2022 fitre ne kadar olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını açıkladı. İşte 2022 fitre bedeli

    04.03.2022 - 16:03 |
    2022 fitre ne kadar, günlük fitre miktarı? Diyanet 2022 fitre bedelini açıkladı, fitre hesaplama nasıl yapılır?

    2022 fitre ne kadar, hesaplama nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı fitre miktarını açıkladı. Her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır. İşte 2022 fitre miktarı

    2022 FİTRE NE KADAR?

    Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

    Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 TL olarak belirlenmiştir.

    Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir. Bu miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Ayrıca belirlenen fitre miktarı fidye miktarıdır."

    2022 FİTRE HESAPLAMA

    Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir gün içerisindeki iki öğünde tüketeceği gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması uygun görülmektedir.

    Fitre nedir, ne kadar 2022? Diyanet 2022 Ramazan fitresi ne zaman, kimlere verilir? Fitre miktarı 2022
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