Sahte araç kiralamacılara dikkat

Özellikle araç kiralamaya yoğun talebin olduğu dönemlerde dolandırılma vakalarında artış yaşanıyor. Son dönemlerde bazı sahte araç kiralama siteleri veya telefonları üzerinden maruz kalınan mağduriyetler kurumsallığın önemini ortaya koyuyor. Bu konuyu İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığımıza aktardıklarını kaydeden TOKKDER (Tüm Oto Kiralamacıları Derneği) Başkanı İnan Ekici ilgililerden önlem alınmasını talep ettiklerini söyledi. Ekici, ”Bu tür olumsuz durumlar ile karşılaşılmaması için tüketiciyi uyarmak amacıyla iletişim çalışmalarımız devam ediyor. Sayıları önemli derecede artan sahte araç kiralama sitelerine ve sosyal medya hesaplarına karşı tüketicilerin dikkatli olmasını, kiralama yaptıkları internet sitelerini kontrol etmeden işlem gerçekleştirmemelerini öneriyoruz” dedi.

REZERVASYONLAR ERKEN YAPILMALI

Bayramda araç kiralamak isteyenlerin bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken yapmaları gerektiğini söyleyen Ekici şöyle devam etti:

“Bunun yanı sıra mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacak. Kurumsal olmayan bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine de gölge düşürüyor.”

BAYRAMDA DOLULUK YÜKSELİYOR

Kısa süreli araç kiralamada, bayram döneminde yüzde 80 üzerinde doluluk oranı olması bekleniyor. Bayramın bu sene Mayıs ayı başına denk gelmesi nedeniyle pandemi öncesindeki yıllardaki yaz yoğunluğunu beklememekle birlikte, bayram süresince de talebin artarak devam edeceğini kaydetti ve şunları söyledi:

“Pandeminin seyrindeki olumlu gelişmeler neticesinde 2022 başından bu yana özellikle günlük araç kiralama tarafında oldukça pozitif sonuçlar görüyoruz. Seyrin benzer devam etmesi durumunda, günlük araç kiralamada şu an için hala gerisinde olsa da 2022 yılını 2019’a çok yakın bir seviyede kapatmayı öngörüyoruz. Yüksek sezona doğru ilerlediğimiz ve salgının etkisinin yavaşladığı bu süreçte, turizm açısından da bakıldığında, 2022 yılının 2021 yılından daha iyi bir yıl olma potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz. Bu yıl yabancı turist kaynaklı 2021’de yakalanan iyileşmenin trend olarak devam edeceğini söyleyebiliriz.”