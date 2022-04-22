Kordsa süperlüks otomobillere ürün verecek!

Kordsa, Microtex Composites S.R.L.’in katılımı ile müşteri portföyüne süper lüks otomotiv ve motor sporları müşterileri başta olmak üzere, denizcilik ve endüstriyel uygulama sektörlerini de dahil edecek. Bu sayede Avrupa’daki ayak izini genişletmeyi hedefleyen Kordsa, aynı zamanda Türkiye ve Amerika’da geliştirdiği ürünleri sunabileceği bir üs de oluşturmayı planlıyor. Kordsa, kompozit teknolojileri iş kolunda 2016 yılında devreye aldığı Türkiye’de sanayi-üniversite iş birliği modeli olan Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımının ardından, 2018-2019 yıllarında, ABD pazarında satın almalar gerçekleştirdi. Şimdi ise Kordsa, Türkiye'deki ve ABD’de yapılan yatırımları takiben Avrupa’da süper lüks otomotiv sektörü ve motor sporlarına karbon fiber dokuma ve prepreg sağlayan İtalyan Microtex Composites şirketinin çoğunluk hisselerini satın alıyor. Avrupa doğrudan yabancı yatırımlar onayının alınması için gerekli olan kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak, söz konusu satın almanın, 2022 yılının ikinci çeyreğinde sonuçlandırılması bekleniyor.