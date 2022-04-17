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    Jaguar'dan yeni konsept!

    Jaguar, video oyunlarından Gran Turismo 7 için özel tasarlanan Jaguar Vision Gran Turismo Roadster’i tanıttı.

    17.04.2022 - 17:52 |
    Jaguar'dan yeni konsept!

    Jaguar Vision GT ailesinin Vision GT Coupé ve Vision GT SV modellerinden sonraki yeni üyesi Jaguar Vision GT Roadster, tek koltuklu tasarımı ve tamamen elektrikli motoruyla Gran Turismo için özel olarak geliştirildi. Sürücüyü ön kısımdan gelen rüzgarlardan koruması için tasarlanan küçük cam ve kokpitin hemen arkasında konumlanan ince köpek balığı yüzgeci, Jaguar’ın efsanevi yarış otomobili D-TYPE'a atıfta bulunuyor. Fütüristik tasarımıyla öne çıkan Jaguar Vision Gran Turismo Roadster'in kalbinde ise markanın Formula E takımı Jaguar TCS Racing'in geliştirdiği 1020 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Gücünü dört tekerleğe birden aktarabilen bu otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında ulaşırken maksimum 320 km/s hıza erişebiliyor. Jaguar Vision Gran Turismo Roadster, Gran Turismo'nun en güncel sürümü olan GT 7'de Mart 2022 itibarıyla model seçenekleri arasında yerini aldı.

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