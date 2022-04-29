Ferrari'den 830 beygirlik yarışçı!

Ferrari, iki kişilik, orta-arkadan motorlu modeli Berlinetta Spider’ın son evrimi “296 GTS”i tanıttı. Daha önce 296 GTB'de de kullanılan V6 hibrit güç-aktarma sisteminin yer aldığı 296 GTS’nin, kendi başına 663 beygir güç üreten 3.0 litrelik V6 motoru, elektrikli motorla birlikte, 830 beygir gücü ve 740 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/sa hızlanmasını yalnızca 2.9 saniyede tamamlıyor.

296 GTS’nin ismi, yeni motorun Maranello açısından önemini vurgulamak için, motor hacmi (2992 cc), silindir sayısı (6) ve Ferrari geleneğindeki GTS (Gran Turismo Spider) kısaltmasından oluşuyor. 296 GTS, RHT (Açılabilir Hard Top) tavanı sayesinde sürüş heyecanına ekstra bir boyut katarken, şarj edilebilir hibrit sistemiyle de sürüş keyfini en üst düzeye çıkarıyor.

Ferrari, Berlinetta Spider’ın son evrimi olan 296 GTS’in tanıtımını gerçekleştirdi. Ortaarkadan motorlu 296 GTS, sürüş keyfini yeniden tanımlayarak 296 GTB modelini tamamlıyor ve hem limitlerde hem de günlük kullanımda safkan Ferrari sürüşünü yaşatıyor. 296 GTS’nin ismi, yeni motorun Maranello için önemini vurgulamak için, motor hacmi (2992 cc), silindir sayısı (6) ve Ferrari geleneğindeki GTS (Gran Turismo Spider) kısaltmasından oluşuyor.