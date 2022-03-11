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    OtomobilEfsanevi VW elektrikli oldu!
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    Efsanevi VW elektrikli oldu!

    Volkswagen Yeni ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

    11.03.2022 - 16:08 |
    Efsanevi VW elektrikli oldu!

    Volkswagen, ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’nun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Markanın hafif ticari araç sınıfındaki tamamen elektrikli ilk modelleri, Hamburg’ta tanıtıldı. Volkswagen yöneticileri, ID. Buzz’ın elektrik çağının bir ikonu olduğunu vurguladılar. Karbon ayak izi sıfıra indirgenen ID.Buzz’ın her iki versiyonu da, sürdürülebilirlik özellikleriyle birer öncü konumunda. Ayrıca aracın iç mekanında, geri dönüştürülmüş sentetik malzemeler yer alırken gerçek deri kullanılmadı. ID. Buzz üretimine bu yılın ilk yarısında başlanması ve sonbaharda Avrupa lansmanının gerçekleştirilmesi planlanıyor. ID. Buzz, elektrikli araç regülasyon ve homologasyon süreçlerinin tamamlanmasına paralel olarak Türkiye pazarına sunulacak.

    Efsanevi VW elektrikli oldu



    Hannover’de tasarlandı

    ID.Buzz Volkswagen Ticari Araç tarafından Hannover'de, Volkswagen Grubu'nun Modüler Elektrikli Tahrik Platformunda (MEB) geliştirildi. Tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilen dünyanın ilk ölçeklenebilir seri üretim platformu olan MEB, farklı modeller ve segmentler için temel oluşturuyor.

    Efsanevi VW elektrikli oldu

     

    MEB platformu, geleceğin yeni modelleri için, yazılım ve teknolojinin daha da geliştirilmesine olanak tanıyor. ID.Buzz ve ID.Buzz Cargo’da, diğer araçlardan ve ulaşım altyapısından gelen sinyalleri kullanarak olası tehlikeleri gerçek zamanlı olarak tespit edebilen yerel uyarı sistemi 'Car2X' yakın çevre ve tehlike uyarıları standart olarak yer alıyor. Ayrıca yeni “Trained Parking”- kendi kendine park etme, “Travel Assist”- yarı otonom sürüş asistanının en son sürümü gibi yenilikçi ve birbirine bağlı teknolojiler opsiyonel olarak sunuluyor.

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