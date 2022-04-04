Araç satışları ilk 3 ayda geriledi

ODD verilerine göre otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yıla göre %25,3 oranında azalarak 116.834 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise %16,5 azalarak 35.216 adede geriledi. 2022 yılı Mart ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Mart ayına göre %33,4 azalarak 64.267 adet oldu. 2022 Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %34,3 zalarak 50.173 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %29,8 azalarak 14.094 adet oldu.

SUV kasa lider oldu

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %7,3 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %5,8 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mart ayı ortalama satışlara göre %12,2 azaldı.Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%41 pay, 47.851 adet) oldu. SUV otomobilleri; %34,5 pay ve 40.310 adet satış ile Sedan, %22,7 pay ve 26.523 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Dizel geriliyor

Benzinli otomobil satışları 83.776 adetle %71,7 pay,dizel otomobil satışları 17.956 adetle %15,4 pay, hibrit otomobil satışları 11.227 adetle %9,6 pay, otogazlı otomobil satışları 2.802 adetle %2,4 pay aldı. 1.073 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 91.329 adetle %78,2 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 25.505 adetle %21,8 pay aldı.