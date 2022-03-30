Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetler yüzde 117 arttı!

Artan kur farkı, yüksek enflasyon ve Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesiyle birlikte Türkiye’de tüketiciler artık sıkça akaryakıt zammıyla karşılaşıyor. Akaryakıta yapılan zamlar, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şikayetleri de beraberinde getirdi. Şikayetvar verilerine göre geçen yılın Ocak ve Şubat aylarıyla bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında benzin istasyonuyla ilgili şikayetler yüzde 117 artış gösterdi. Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili en çok zam öncesi son saatlerde istasyonların yakıt vermemesi şikayet konusu oldu. Ardından tüketiciler akaryakıt zammının erken işleme alınması, taşıt tanıma sisteminden yararlanamama, personelin müşteriye karşı ilgisiz ve saygısız olması, yardımcı olmaması gibi şikayetleri gündeme getirdiler.