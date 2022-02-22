2.elde uzaktan ekspertiz!

İkinci el araç satın almayı düşünen tüketicilerin, karar aşamasındaki en önemli kriterlerinden birisi de, beğendikleri aracın konumu oluyor. Satın alma sürecinde, farklı şehirde bulunan bir aracı incelemek, alıcılar için önemli bir zaman ve bütçe kaybı olarak görülüyor. Yeni modelle, Türkiye çapında mobil ekspertiz ya da uzaktan ekspertiz imkanı sunulacak.

Detaylı karoser ve mekanik check up ve ekspertiz işlemlerinin ardından İstanbul'da yaşayan alıcı, İzmir'deki aracın kapsamlı ekspertiz belgesine ve fotoğraflarına e-posta ile ulaşabilecek.

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre "Geniş bayi ağımızın avantajıyla artık Türkiye'nin istediğiniz şehrinde satın almayı düşündüğünüz otomobilin ekspertizini oturduğunuz yerden yaptırıp alış kararınızı verebiliyorsunuz. Ayda ortalama 1000'den fazla uzaktan ekspertiz işlemi gerçekleştirmeye başladık, tüketicilerin ilgisi memnun edici." dedi.