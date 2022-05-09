Zeynep Tuğçe Bayat'tan eşi Cansel Elçin'e yemek jesti!
Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile dünya evine girmişti. Bayat, bir hafta önce tenis turnuvası için Miami'ye giden eşini çok özlediğini söyledi.
09.05.2022 - 17:51 |
Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin'i çok özlediğini ve bu özlemin bitmesine bir gün kaldığını söyledi.
"EN SEVDİĞİ YEMEKLERİ HAZIRLAYACAĞIM"
Güzel oyuncu, "Çok özledim. Bir hafta oldu ama çok uzun geldi bu süre. Mutfak alışverişine çıktım. Ona en sevdiği yemekleri hazırlayacağım. En çok da enginar yemeğini seviyor" dedi.