Zafer Algöz'ün otopark isyanı!

Cem Yılmaz'ın 'AROG', 'Yakşi Batı', 'Pek Yakında', 'Ali Baba ve 7 Cüceler', 'Arif V 216' ve 'Karakomik Filmler' filmlerinde boy gösteren Zafer Algöz, usta komedyenin yazdığı ve başrolünde yer aldığı, dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak.

"NEREYE PARK EDECEKSİN?"



Zafer Algöz, önceki gün Nişantaşı'ndaydı.Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Elindeki araç muayene evraklarıyla görüntülenen oyuncu, otoparklarda iki saatlik park ücretine 100 TL istendiğini ve bu nedenle artık aracıyla İstanbul trafiğine çıkmadığını söyledi.

60 yaşındaki sanatçı, "Araç muayene gittik, yanlışlıkla başına bir rakamı yazmayı unutmuşlar. Bir hata yüzünden üç gündür uğraşıyorum. Ben genelde pek araba kullanmam, İstanbul'da kullanmak belalı iş, aldığın zaman bela alıyorsun. Nereye park edeceksin, kime bırakacaksın? Park ediyorsun iki saat duruyorsun, adam '100 TL ver' diyor. Ben o zaman taksiyle gider gelirim, niye otoparka para vereyim?" şeklinde konuştu.

"ERŞAN KUNERİ'Yİ BİZ GÖRDÜK, HEYECANLI DEĞİLİZ"



Zafer Algöz, kendisinin de rol aldığı, yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın son dizisi 'Erşan Kuneri'nin mayıs ayında gösterime gireceğini belirterek, "Erşan Kuneri'yi bekliyoruz. Heyecanlı değiliz, çünkü biz gördük" dedi.

"TV'NİN KÖŞESİNE TERLİK ÇEVİRİR KOYARIM"



Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Zafer Algöz, geçtiğimiz haftalartda Youtube'da yayınlanan ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ye konuk olmuş, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

- Maç totemim var. Beşiktaş maçlarından önce annemi ararım. Bildiği bütün duaları okur. Geçen yıl Beşiktaş’ı annem şampiyon yaptı. Hakan Altun ve Sergen Yalçın’ın anneleri de çok dua etti.

- En büyük totemim; terlik çevirmek. Televizyonun köşesine terlik çevirir koyarım. Bu şekilde Arjantin’i 1896 Dünya Kupası’nda şampiyon yaptım.

- Kızım abuk subuk biriyle gelirse, tavrı abuk subuksa onu sütten keserim. Saygısızlık küstahlık varsa kendisine getiririm.

- Sette, sahnede bana şaka yapamazlar çünkü pişman ederim.