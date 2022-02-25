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Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

Uzun süredir koronavirüs tedavisi gören Usta Oyuncu Ayten Erman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25.02.2022 - 00:32 | | İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)
Usta oyuncu Ayten Erman hayatını kaybetti

Ayten Erman, Ayşen Gruda ve Ayben Erman'ın ablasıdır. Tosun Paşa, En Büyük Şaban, Şendul Şaban gibi filmlerin yanı sıra Kenan Büke Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Tuncay Özinel Tiyatrosu ve birçok özel tiyatro ile müzikallerde roller almıştır. Şemsi İnkaya ile evliliğinden bir çocuğu vardır. Cennet Mahallesi (2004), Kaygısızlar (1994) ve Bombacı (1988) gibi yapımlarla tanınmıştır.

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