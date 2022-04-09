Uğur Aslan, eşi Sema Ergenekon'un yeni yaşını böyle kutladı

Bu sezonun en çok ses getiren projelerinden Ay Yapım imzalı 'Yargı' her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. 'Yargı'da Ilgaz ve Ceylin'in yakın arkadaşı 'Eren'e hayat veren Uğur Aslan, geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılmıştı.

"EŞİMDEN DOLAYI AVANTAJLI DEĞİLİM"



Daha önce 'Gümüş', 'Siyah Beyaz Aşk', 'Karadayı' gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu, rol aldığı dizinin senaristliğini üstlenen eşi Sema Ergenekon ile görüşememekten dert yanmıştı.

Senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin şaşırdığını ifade eden Aslan, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette ne evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi" şeklinde konuşmuştu.

"İYİ Kİ DOĞDUN CAN YARIM"



Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Uğur Aslan, zaman zaman rol arkadaşlarıyla verdiği pozları yayınlarken bazen de eşi ve çocuklarıyla çektiği fotoğrafları da paylaşıyor. Ünlü isim, son olarak 22 yıldır birlikte olduğu eşinin doğum gününü kutladı.

Ergenekon ile çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, paylaşımına; "İyi ki doğdun can yarım, yol arkadaşım, sevdiğim. Bir ömrü taşlı taşsız yollarda, senle yürümek dileğiyle seni seviyorum" notunu düştü.

"SEMA ÜZERİNDEN LOBİ YAPMAYA ÇALIŞTIM OLMADI"



Daha önce 'Yargı'daki rolünü nasıl aldığına ilişkin açıklama yapan Uğur Aslan, dizinin senaryosunu okuduğunda menajerine bu rolü istediğini söylemiş. Gülerek, "Sema üzerinden lobi yapmaya çalıştım ama olmadı" diyen Uğur Aslan, Komiser Eren rolü için Yargı dizisinin yapımcısı ile yönetmenin kendisini uygun gördüğünü belirtmişti.