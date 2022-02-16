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TelevizyonUsta oyuncu Reha Özcan’dan 'Üç Kız Kardeş' üzerine samimi açıklamalar!
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Usta oyuncu Reha Özcan’dan 'Üç Kız Kardeş' üzerine samimi açıklamalar!

Kanal D’nin, yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, yeni dizisi Üç Kız Kardeş 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

16.02.2022 - 13:02 |
Usta oyuncu Reha Özcan’dan 'Üç Kız Kardeş' üzerine samimi açıklamalar!

Çekimleri Ayvalık’ta devam eden, izleyicileri 90’lı yıllara götürecek olan, sıcak ve samimi hikayesi ile daha şimdiden merak uyandıran dizinin usta oyuncusu Reha Özcan, Üç Kız Kardeş hakkında şunları söyledi;

“Seçtiğimiz eserlerin içinde umut olması gerekiyor. Seyirciye yaşama sevinci aşılaması gerekiyor. Ve hayatı bir kez daha sorgulaması gerekiyor. Bu projeyi de öyle seçtim. İnsan sıcaklığı var, naif bir kasaba, mahalle hikayesi… Hikayeyi çok sevdim, romanı da çok sevmiştim. Uzun soluklu bir iş olacağını düşünüyorum. Benimle paylaşılan beş proje arasından Üç Kız Kardeş’i seçtim, çok da mutluyum, iyi ki seçmişim.” dedi.

Usta oyuncu Reha Özcan’dan Üç Kız Kardeş üzerine samimi açıklamalar

İclal Aydın’ın Üç Kız Kardeş romanından uyarlanan dizinin, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatmaya hazırlanan Üç Kız Kardeş 22 Şubat Salı akşamı saat 20.0’de Kanal D’de…

 

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