TRT 1’in yeni dizisi Kasaba Doktoru'nun galası yapıldı

TRT 1’in yeni yapımı 'Kasaba Doktoru', ilk bölümüyle dün akşam ekran yolcuğuna başladı. İlk bölüm izlemesi Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen geceye TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yönetimi, yapım ekibi ve dizi oyuncuları katıldı.

Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün üstlendiği, senaryosu İlker Aslan ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alınan dizinin oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı, Sinan Albayrak, Barış Yıldız, Özgün Karaman, Sinan Demirer, Tarık Uğur Özenbaş, Barış Yalçın, Özgür Cem Tuğluk, Alptekin Ertürk, Sultan Ulutaş, Fatih Yücebağ ve Vildan Atasever yer alıyor.

TRT dizileri büyük beğeni topladı

Dizinin ilk bölüm izlemesine katılan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT dizilerinin büyük beğeni elde ettiğini söyleyerek, “Kasaba Doktoru dizimizin yolunun açık olmasını, seyircisinin bol olmasını diliyorum. Biz TRT olarak TRT 1 çatısı altında çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. 2021 yılının son çeyreğinde iki tane dönem işini, tarihi diziyi ekranlara getirdik. ‘Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı’ ve ‘Alpaslan Büyük Selçuklu’ dizilerimiz hem ulusal düzeyde hem de uluslararası platformlarda ciddi bir beğeni elde etti" dedi.

2022 yılında da yeni dizilerin devreye girdiğini ve girmeye devam edeceğini aktaran Sobacı, “Bu yeni dönemde biz özellikle dizi çeşitliliğini sağlamaya önem veriyoruz. Bu nedenle farklı konulara odaklanan dizeler yapmaya gayret ediyoruz. 2022 yılının ilk dizisini ‘Hacı Bayram Veli’ye ayırdık ve Anadolu’nun gönül eri olan Hacı Bayram Veli’nin hayatını anlatan ‘Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli’ dizisini ekranlara getirdik. Ardından öğretmenlere ithaf ettiğimiz ‘Kara Tahta’ dizimizi izleyiciyle buluşturduk. Şimdi ise üç idealist doktorun hikayesini anlatan ‘Kasaba Doktoru’ dizimizi izleyiciyle buluşturduk. Ben TRT 1'in, TRT’nin her dizisi gibi bu dizinin de izleyicisinden büyük bir memnuniyet ve beğeni kazanacağına eminim,” açıklamalarında bulundu.

“Kasaba Doktoru sağlık çalışanlarına verilen desteğin bir nişanesidir”



Dizinin sağlık çalışanlarına duyulan saygının bir göstergesi olduğunu ifade eden Sobacı, “Bu projeyi yaşama geçirmemiz bizim kıymetli sağlık çalışanlarına verdiğimiz desteğin, onlara gösterdiğimiz saygının bir nişanesidir. Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarının olağanüstü çabalarını anlatan birçok projeyi farklı kanallarımızda ekranlara taşıdık. Aslında bu projelerin bir yenisini ‘Kasaba Doktoru’yla tekrar ekranlara getirmiş oluyoruz. Bu anlamda ben şundan eminim ki aslında ‘Kasaba Doktoru’ dizimizi izleyen seyircilerimiz idealizm, fedakarlık, yaşam ve ölüm gibi kavramlar üzerine yeniden düşünme imkanı elde edecek. Bu vesileyle bu önemli dizinin ekranlara gelmesine katkı sunan öncelikle yönetmenimiz, yapımcımız, oyuncu arkadaşlarımız ve tüm set ekibimize şükranlarımı sunuyorum,” dedi.

"Kasaba Doktoru bir sosyal sorumluluk projesi"

Gecede konuşan oyuncu Hazal Subaşı, güzel bir proje içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şunları aktardı:

“İçerisinde küçük de olsa bir sosyal sorumluluk barındıran bir işte olduğum için çok mutluyum. Leyla karakteri bir acil tıp uzmanı. Onun da diğerleri gibi işine olan aşkına, idealizmine ve ne kadar kötü şey yaşarsa yaşasın, işini hep el üstünde tutmasına şahit oluyoruz. Bir hayat kurtarmak adına bütün sorumlulukları alabilecek cesur ve güçlü bir kız. Çok mutlu ve heyecanlıyız, izleyen herkes beğensin diliyoruz.”

Dizide cerrah Hakan'a hayat veren Ozan Akbaba, fedakâr ve insan hayatını çok fazla önemseyen bir karakteri canlandırmanın kendisi için heyecan verici olduğunu söyleyerek, “Umarım doktorların, hemşirelerin, sağlık çalışanlarının hayatlarının ne kadar meşakkatli olduğunu en azından bu diziyle de olsa söyleme fırsatını buluruz” dedi.

“Hemşirelerin hayatını deneyimlemek beni çok heyecanlandırdı”

Yıllarca eğitim almış ve birçok yaraya, acıya merhem olmuş hemşirelerin hayatını deneyimlemenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Vildan Atasever, “Dizimiz devam ettiği sürece bütün sağlık çalışanlarının hikayelerini önce biz anlamaya ve sonra anlatmaya çalışacağız. İnşallah yolumuz uzun olur ve seyircilerimiz de bu yolda bizi destekler diye umuyorum” şeklinde konuştu.

Dizinin hikayesinin canlandırdığı Ömer karakterinin çocuklukta yaşadığı bir travmayla başladığını ifade eden oyuncu Deniz Can Aktaş ise “Hastanede farklı ekollerin insanların hayatlarına dokunduğu ve şifa vermek için mücadele ettiği bir hikâye. İçinde herkesin katkısının olduğu bir hastane hikayesi anlatıyoruz aslında” dedi.

Dizide, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer (Deniz Can Aktaş) ile kendini hayat kurtarmaya adamış cerrah Ali'nin (Ozan Akbaba) şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesi ele alınacak.

“Kasaba Doktoru” yeni bölümüyle 15 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de TRT1’de.