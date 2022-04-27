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Somer, Türkan'a olan aşkını itiraf ediyor!

Üç Kız Kardeş 11. bölüm fragmanı yayında!

27.04.2022 - 12:25 |
Somer, Türkan'a olan aşkını itiraf ediyor!

Türkan, Rüçhan'ın zorbalıkları ve Somer'in ilgisizliği sonucunda bir karar alıp aile evine döner. Nesrin ve Sadık kızlarının üzülmemesi için ellerinden geleni yapmaktadır. Türkan durumu kabullenmeye çalışırken Somer'den beklenmedik bir hamle gelir ve Türkan'ın kapısına dayanır. Somer'e sert bir şekilde çıkışan Türkan, gelen öpücük sonucunda şaşkına döner.

Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle 10 Mayıs Salı 20.00'da Kanal D'de!

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