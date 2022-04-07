â€˜â€™Sadakatsizâ€™â€™ dizisi Latin Amerikaâ€™yÄ± fethediyor!

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Pazartesi gÃ¼nÃ¼ â€˜â€™Traicionadaâ€™â€™ ismiyle Mega TVâ€™de yayÄ±nlanan â€˜â€™Sadakatsizâ€™â€™ dizisi ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle 13.3 bandÄ±nda reyting alarak Åžili televizyonlarÄ±nda reytingleri alt Ã¼st etti. Dizi, hem ismiyle hem de â€˜â€™Asyaâ€™nÄ±n intikamÄ±â€™â€™ etiketiyle sosyal medyada trend topic oldu.

YapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± MedyapÄ±m ve Mednovaâ€™nÄ±n Ã¼stlendiÄŸi, yÃ¶netmen koltuÄŸunda Neslihan YeÅŸilyurtâ€™un yer aldÄ±ÄŸÄ±, â€˜â€™Sadakatsizâ€™â€™ dizisinin kadrosunda Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezenâ€™ in yanÄ± sÄ±ra Ã–zge Ã–zder, NazlÄ± Bulum, GÃ¶zde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar yer alÄ±yor.

Sadakatsiz yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle her Ã‡arÅŸamba saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™de..