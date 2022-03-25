Radyo D ve Dream Türk’le Karnaval Coşkusu…

23-27 Mart tarihlerinde Radyo D ve Dream Türk medya sponsorluğunda gerçekleşen karnavalda spor aktiviteleri, atölyeler, sinevizyon gösterileri ve konserler gibi pekçok etkinlik Adana halkı ile buluşacak.

Radyo D programcıları Ayça Çizer ve Aygül Aydın ise Radyo D canlı yayın aracı ile alandan karnavala özel yayın yapacak. 26 Mart Cumartesi saat 12.00 ‘de “Ayça’nın Arabaları”, 27 Mart Pazar saat 14.00’de ise “Astromatik Cevaplıyor” dinleyiciler ile buluşacak.

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