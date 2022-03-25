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Radyo D ve Dream Türk’le Karnaval Coşkusu…

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı” yine Adana sokaklarında yaşanacak.

25.03.2022 - 15:13 |
Radyo D ve Dream Türk’le Karnaval Coşkusu…

23-27 Mart tarihlerinde Radyo D ve Dream Türk medya sponsorluğunda gerçekleşen karnavalda spor aktiviteleri, atölyeler, sinevizyon gösterileri ve konserler gibi pekçok etkinlik Adana halkı ile buluşacak.

Radyo D ve Dream Türk’le Karnaval Coşkusu…

Radyo D programcıları Ayça Çizer ve Aygül Aydın ise Radyo D canlı yayın aracı ile alandan karnavala özel yayın yapacak. 26 Mart Cumartesi saat 12.00 ‘de “Ayça’nın Arabaları”, 27 Mart Pazar saat 14.00’de ise “Astromatik Cevaplıyor” dinleyiciler ile buluşacak.

Karnaval coşkusu ve daha fazlasının konuşulacağı bu programları kaçırmayın…

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