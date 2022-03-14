Pazarâ€™Ä±n galibi yine YargÄ± oldu!

YargÄ±â€™nÄ±n yayÄ±nlanan yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ reytinglerde tÃ¼m kategorilerde galip gelerek Pazar akÅŸamÄ±na damga vurdu.

â€˜YargÄ±â€™nÄ±n dÃ¼n akÅŸam seyirciyle buluÅŸan 24. bÃ¶lÃ¼mÃ¼ heyecan dolu anlara sahne oldu. GenÃ§lerin gÃ¶z altÄ±na alÄ±nmasÄ± herkese bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok yaÅŸatÄ±rken, bu ekibin beraber baÅŸlarÄ±nÄ± belaya sokmalarÄ± akÄ±llarda soru iÅŸareti yarattÄ±. Ceylin, Ä°nciâ€™nin ardÄ±ndan Parlaâ€™nÄ±n bÃ¶yle ortamlara bulaÅŸmÄ±ÅŸ olmasÄ±na engel olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã‡Ä±narâ€™a isyan ederken ikilinin konuÅŸmasÄ±, izleyenleri derinden etkiledi. Ilgaz ile Ceylinâ€™in arasÄ± Ilgazâ€™Ä±n deÄŸiÅŸmek istediÄŸi takdirde Ceylinâ€™in koÅŸulsuz yanÄ±nda olacaÄŸÄ±na dair sÃ¶zleriyle dÃ¼zeldi. Ceylinâ€™in gerÃ§eÄŸi bilmesine raÄŸmen kendisinin tutuklanmasÄ±na gÃ¶z yummasÄ±na karÅŸÄ± Ã¶fkeyle dolan Yektaâ€™nÄ±n Ceylinâ€™den nasÄ±l Ã¶Ã§ alacaÄŸÄ± ÅŸimdiden merak konusu olurken Serdarâ€™Ä±n bagajÄ±ndan Ã§Ä±kan bedenin Deryaâ€™nÄ±n ilgilendiÄŸi dosyadaki kayÄ±p genÃ§ kÄ±za ait olmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla Serdar suÃ§lu bulundu. Derya genÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼ bedenine ulaÅŸÄ±lmasÄ±yla yÄ±kÄ±lÄ±rken Parsâ€™a katillerin yakalanmasÄ± iÃ§in ne pahasÄ±na olursa olsun mÃ¼cadele edeceÄŸinin sinyallerini verdi. Sadece kendisinin suÃ§lu bulunmasÄ±nÄ± kendine yediremeyen ve Ã‡Ä±nar dahil kimsenin yardÄ±mÄ±nÄ± gÃ¶rmeyen Serdar Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Yektaâ€™da aradÄ±. Kendisini kurtarmasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡Ä±nar ve Zaferâ€™le ilgili Ã§ok Ã¶nemli bir bilgi vereceÄŸini sÃ¶yleyen Serdarâ€™Ä±n sÃ¶zleri gerilim yaratÄ±rken Enginâ€™in Ceylinâ€™e gÃ¶nderdiÄŸi mesaj Ã¼zerine derinlemesine dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ilgaz ile Ceylin, konunun Zaferâ€™le ilgili olabileceÄŸi gerÃ§eÄŸiyle burun buruna geldi.

Dizi ayrÄ±ca sosyal medyanÄ±n da gÃ¼ndemini deÄŸiÅŸtirdi. #yargÄ± ve #Yalan etiketleri kullanÄ±larak binlerce tweet atÄ±ldÄ±.

Sema Ergenekonâ€™un kaleminin Ali Bilginâ€™in rejisiyle buluÅŸtuÄŸu â€˜YargÄ±â€™nÄ±n kadrosunda Kaan UrgancÄ±oÄŸlu ve PÄ±nar Deniz ile beraber HÃ¼seyin Avni Danyal, UÄŸur Polat, Cezmi BaskÄ±n, Mehmet YÄ±lmaz Ak, Zeyno Eracar, UÄŸur Aslan, Arda Anarat, ÅžÃ¼kran OvalÄ±, PÄ±nar Ã‡aÄŸlar GenÃ§tÃ¼rk, BaÅŸak GÃ¼mÃ¼lcinelioÄŸlu, NilgÃ¼n TÃ¼rksever, Onur Ã–zaydÄ±n, Ã–zlem Ã‡akar YalÃ§Ä±nkaya, Beren Nur KaradiÅŸ, Zeynep AtÄ±lgan ve Merve AteÅŸ yer alÄ±yor.

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YargÄ± yeni bÃ¶lÃ¼mleriyle her Pazar akÅŸamÄ± saat 20.00â€™de Kanal Dâ€™deâ€¦