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TelevizyonLaçin Ceylan ve Leyla Feray Camdaki Kız’a dahil oldu!
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Laçin Ceylan ve Leyla Feray Camdaki Kız’a dahil oldu!

Kanal D'nin her Perşembe akşamı ekrana gelen, OGM Pictures imzalı sevilen dizisi 'Camdaki Kız ' yeni bölümleriyle izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Her hafta heyecanla takip edilen diziye Laçin Ceylan ve Leyla Feray dahil oldu.

11.03.2022 - 12:13 |
Laçin Ceylan ve Leyla Feray Camdaki Kız’a dahil oldu!

 

İkilinin anne kızı oynadığı dizide, Laçin Ceylan Rafet Koroğlu’nun geçmişte dillere destan bir aşk yaşadığı Pervin karakterine hayat verirken, Leyla Feray ise Pervin’in kızı Pera karakteri olarak izleyici karşısına çıkıyor.

Laçin Ceylan ve Leyla Feray Camdaki Kız’a dahil oldu

Camdaki Kız yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00’de Kanal D’de…

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