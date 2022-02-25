Kuruluş Osman dizisine veda etti!

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği, başrollerini Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Türer, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Şeyma Korkmaz ve Rüzgar Aksoy'un paylaştığı 'Kuruluş Osman'ın 83'üncü bölümünde beklenmedik bir veda yaşandı.

Tekfur Rogatus Lazkaris karakterini canlandıran Yıldıray Şahinler, senaryo gereği ölerek yapıma veda etti.

"YENİ PROJELERDE GÖRÜŞMEK ÜZERE"



Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan usta oyuncu, 'Kuruluş Osman' dizisine; "Gösterdiğiniz tüm sevgi ve ilgi için çok teşekkür ederim. Yeni projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tüm ekibe başarılar dilerim, sezonun kalanı kolaylık ve sağlıkla geçsin" sözleriyle veda etti.