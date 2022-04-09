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Konuştukça 161. Bölüm Fragmanı

Konuştukça 161. Bölüm Fragmanı yayında! Kanal D’nin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin yaptığı Konuştukça yeni bölümüyle ekrana geliyor.

09.04.2022 - 16:14 |
Konuştukça 161. Bölüm Fragmanı

Konuştukça 161. Bölüm Fragmanı yayında! Kanal D’nin sunuculuğunu Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici’nin yaptığı Konuştukça yeni bölümüyle ekrana geliyor. Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız'ın sunumuyla "Konuştukça" her cumartesi-pazar günleri Kanal D'de!

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