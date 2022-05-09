Gelinim Mutfakta'nın 186. Hafta yarışmacısı kim?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 926. Bölümde yarışmaya katılan 186. Haftasının yarışmacısı belli oldu! İşte yeni yarışmacı: Gelin Edanur Ayan Kesen, kaynana Gülten Şenel.

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 5 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!

BAŞVURULARINIZ İÇİN WHATSAPP HATTI: 0539 570 37 07

BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYIN!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!