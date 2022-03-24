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Gelinim Mutfakta 895. bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 895. bölüm fragmanı yayında. Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor!

24.03.2022 - 15:49 |
Gelinim Mutfakta 895. bölüm fragmanı yayında!

Hasret'in, Sevilay Hanıma olan yakınlığı Miyase ve Nurten Hanımı rahatsız etmeye başlıyor. Özellikle Nurten Hanımın, Hasret'in sağlığını düşünüp ilgili davranması karşısında Miyase kendisini tutamıyor. Çok öfkelenen Miyase ortalığı karıştırıyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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