GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonGelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?
HaberlerTelevizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?
ABONE OL

Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Miyase Türkel ve Deniz Varan aldı! 1 çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı.

15.03.2022 - 17:10 |
Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek ve eşit puanları Miyase Türkel ve Deniz Varan aldı! 1 çeyrek altını ise, kura çekimi sonrası bir gelin kazandı.

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!

Bella Hadid'in estetiksiz hali ortaya çıktı!

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'

Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu'ya övgüler yağdırdı! 'Çok güzelsin'

Arda ile Omuz Omuza 121. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza 121. bölüm fragmanı yayında!

Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 887. bölümde gün birincisi kim oldu?

Sıradaki Haber