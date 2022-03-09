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Gelinim Mutfakta 884. bölüm fragmanı yayında!

Hasret ve kaynanası Nurten Hanım, sessiz kişiliğiyle bilinen Mevlüde Hanımı çıldırtmayı başarıyorlar!

09.03.2022 - 15:59 |
Gelinim Mutfakta 884. bölüm fragmanı yayında!

Fatma, kaynanası Mevlüde Hanımın bölüm sonrası kuliste ağladığını ve bunun sebebinin de diğer kaynanalar olduğunu söylüyor. Özellikle Nurten Hanımın, Mevlüde Hanımın üzerine çok geldiğinden dem vuruyor. Mevlüde Hanım ise, çıkan tartışma esnasında yerinden kalkarak hem Hasret'e, hem de kaynanası Nurten Hanıma sert tepki gösteriyor.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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