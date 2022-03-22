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Dream Türk ve Radyo D’de Konuk Yağmuru…

 Türkiye’nin sevilen radyo kanalı Radyo D ve müzik kanalı Dream Türk müzik dünyasının başarılı isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

22.03.2022 - 16:37 |
Dream Türk ve Radyo D’de Konuk Yağmuru…

Başarılı müzisyenler Behzat Gerçeker ve Berra Kocaaslan bu çarşamba önce saat 14.00’te Dream Türk’de Refik Sarıöz’ün sunduğu “Deşarj” programına ardından da 15.00’te Radyo D’de Hilal Özgani’nin sunduğu “Popüler D” programına konuk olacak.

İkili son çalışmaları “Yalan” ın çıkış hikayesini ve diğer çalışmalarının detaylarını dinleyicilere aktaracak.

 Müzik ve daha fazlasının konuşulacağı bu programları kaçırmayın!

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