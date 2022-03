Alev Aydın kimdir? Halsey’in Türk senarist sevgilisi Alev Aydın hakkında merak edilenler…

94. Oscar Ödül Töreni'ndeki kırmızı halı kostümleri de en az Will Smith’in tokadı kadar konuşuldu. Senarist Alev Aydın'ın Macar asıllı eşi Halsey'in transparan tül kıyafetini eleştiren Demet Akalın, “Bunlar kocalarına ne giyiyorlar yatakta acaba yatakta. Hayır her şey meydanda bir de!” dedi.

ALEV AYDIN KİMDİR?

Alev Aydın'ın çocukluk yıllarında Giresun'da fotoğrafı olduğu için buralı olduğu düşünülüyor.

2017 yılında 'Controller and HipMen: Los Angeles' ve 'Small Shots' sinema filmlerinin senaristliğini yaptı. Öte yandan 'Cruel Hearts', 'Lonely Boy', 'Mother Hen' gibi filmlerde de imzası bulunuyor.

2019 yılından beri beraber olduğu ABD'li şarkıcı Halsey ile 2021 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York, Antalya ve bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı.

Halsey ve Alev Aydın'ın 'Ender Ridley' adında bir oğlu bulunuyor.

ŞARKICI HALSEY KİMDİR?

Tam adı 'Ashley Nicolette Frangipane' olan Halsey, 29 Eylül 1994 tarihinde ABD'nin New Jersey eyaletinin Edison kentinde dünyaya geldi.

Şarkı yazmaya 17 yaşında başlayan Halsey, 2014 yılında Astralwerks adındaki müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayarak, ilk mini albümü olan 'Room 93'ü çıkardı.

İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü izleyerek 2015’te piyasaya sürüldü. Halsey, anne tarafından Macar, İtalyan, İrlandalı ve baba tarafından Amerika-Afrika kökenli olan Halsey, 14 yaşında akustik gitara geçmeden viyola, keman ve viyolonsel çaldı.

16 ya da 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konuldu. 18 yaşında, mâli problemlerle karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı kentlerde çok sayıda akustik gösteriler yapan şarkıcı, son olarak lakabı olarak Halsey'yi seçti.