"68. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni" Fragmanı yayında! Sporun en iyileri "Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni"nde bir araya geliyor!

Türkiye'de spora damga vuran isimler, büyük jürinin seçimi ve halkın oylarıyla 68. kez bu özel gecede ödüllerine kavuşuyor.

"Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni" 30 Mart Çarşamba akşamı canlı yayınla saat 18.45'te Kanal D'de!