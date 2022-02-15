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Tarkan ile Pınar Dilek Tevetoğlu'nun romantik akşam yemeği!

Şimdilerde yeni çıkacak şarkısıyla gündemden düşmeyen Tarkan, '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Pınar Dilek Tevetoğlu'nu romantik bir akşam yemeğine çıkardı. Ünlü şarkıcı, gecede eşiyle birlikte objektif karşısına geçti.

15.02.2022 - 09:27 |
Tarkan ile Pınar Dilek Tevetoğlu'nun romantik akşam yemeği!

"Geççek" adlı yeni şarkısını 17 Şubat'ta dinleyicileriyle buluşturacağını açıklayan Tarkan, 2016 yılında evlendiği Pınar Dilek Tevetoğlu ile yemeğe çıktı. "Liya" adında kızları olan çift, "14 Şubat Sevgililer Günü"nde objektif karşısına geçti.

"RANDEVU GECESİ"


Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, geceden fotoğrafları da Instagram'dan paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte verdiği bu pozu, "Date night... (Randevu gecesi...)" notuyla paylaştı. Bir hayli keyifli oldukları görülen çiftin gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

Tarkan ile Pınar Dilek Tevetoğlunun romantik akşam yemeği

 

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