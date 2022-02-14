Tarkan yeni şarkısının ismini açıkladı! Sosyal medya yıkıldı...

Son albümü "10"u 2017 yılında yayınlayan Tarkan (49), yeni projesi için kolları sıvadığını duyurmuştu. "Geri sayım başladı. Yeni şarkı geliyor." diyen ünlü şarkıcı, sevenlerini heyecanlandırmıştı.

YENİ ŞARKISININ ADINI AÇIKLADI



Tarkan, hayranlarının uzun süredir beklediği sosyal medya hesaplarından duyurdu. Daha önce albümünden bir şarkının ilk 10 saniyesini "Çok yakında!" notuyla yayınlayan Tarkan, bu kez yeni şarkısının ismini açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Tarkan (@tarkan)'in paylaştığı bir gönderi

"GEÇÇEK' 17 ŞUBAT'TA SİZLERLE"



Megastar, Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Geççek', 17 Şubat'ta sizlerle... Ay ay çok heyecanlı..." ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımı kısa sürede yaklaşık 170 bin beğeni alırken, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Şarkının adı ayrıca sosyal medyada tartışma konusu da oldu.

"CUPPA' VAKASI BEKLİYORUM"



İşte ünlü şarkısının gönderisine yapılan yorumlardan birkaçı:

* Ay vallahi çok heyecanlı. Gönder artık, gelsin!

* Yani bir Tarkan hayranı olarak şarkının ismini gördüğümden beri 'Cuppa' vakası bekliyorum, umarım yanılırım.

* Kral dönüyor!

* Vallahi ne yalan söyleyeyim eğer linç de yemeyeceksem; şarkının ismi, 'Bir 'Cuppa' felaketi daha geliyor' hissi yarattı. Çok uzun yıllardır iyi bir şarkı ya da albüm çıkaramadı Tarkan. Umarım bu sefer olur...

* Heyecanla bekliyoruz.

"BELKİ BU ŞARKI BİZİ BİRAZ TESELLİ EDER"



Megastar, yeni şarkısı “Geççek” ile ilgili duygularını şöyle ifade etti:

Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup, biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum. O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek'. 'Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım' dedim. Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir...