Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu bebeklerine kavuştu!

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisiyle erkranlara gelen ünlü oyuncu Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu. Çiftin nikah şahitliklerini, Erkan Avcı ve ikilinin yakın arkadaşları yapmıştı.Düğün töreni öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, "Geçtiğimiz hafta yağmurlu olduğu için çok korktuk, ama bugün hava çok güzel. Her şeyi pandemi prosedürüne göre ayarladık" diye konuşmuştu.

"İLK GEZ GELİNLİKLE GÖRDÜM"



Ece Çeşmioğlu'nu gelinlik içinde ilk kez gördüğünü belirten Taner Ölmez, "Ben de Ece'yi gelinlik içinde ilk kez gördüm, çok heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı. Heyecanlı halleri ile dikkat çeken Çeşmioğlu ise, "Heyecandan ayakkabımın altına isim yazmadım, ben gidip hemen isimleri yazayım" demişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren ve ilk bebeklerini bekleyen çiftten müjdeli haber geldi. Ölmez ile Çeşmioğlu, Zeynep adını verdikleri kızlarına kavuştu. Anne-baba olma sevincini yaşayan ünlü çiftin bebeği, Altunizade'de özel bir hastanede dünyaya geldi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI



İkilinin yakın arkadaşları, Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nu bu özel günlerinde yalnız bırakmadı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, bebek odasının kalpli balonlarla süslendiği görüldü.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Ece Çeşmelioğlu’nun hamile olduğu iddialarını doğrulayan oyuncu Taner Ölmez, "İlk duyduğum anda çok mutlu oldum. İnanılmaz bir şey gerçekten, Allah isteyen herkese versin" ifadelerini kullanmıştı.

"ZEYNEP İSMİNİ ÇOK SEVİYORUM"



Bebeğin isminin ne olacağı sorulunca Ölmez, "Ben Zeynep'i çok istiyorum. Hayatıma giren bütün Zeynep'ler çok iyiydi, çok iyi insanlardı. Çok akıllılar, o yüzden Zeynep ismini çok seviyorum. Başka isimler de var ama bakacağım, bu benim tek başıma verebileceğim bir karar değil" yanıtını vermişti.

"İkinci isme sıcak değilim" diyen Ölmez, ekranlara döneceğini de müjdelemişti. Ölmez, "Ben bu dakikadan sonra ne oynasam farklı olacak, bu da baya değişik ve farklı bir rol. Dijitale olacak, güzel bir şey çıkacak" diye konuşmuştu.