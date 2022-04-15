• 15 Nisan 2022 - 01:48 • Son Güncelleme:
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da hangi takımdan kim gitti, elendi? 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Soruları yarışmayı izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Survivor 2022 All Star'da 14 Nisan Perşembe günü yeni bir ödül oyununun heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor 2022 All Star'ın ödül oyununda kazanan takım belli oldu. Peki Survivor 14 Nisan'da verilen ödül ne, kim kazandı?
• 15 Nisan 2022 - 01:48 • Son Güncelleme:
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.
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