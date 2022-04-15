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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da hangi takımdan kim gitti, elendi? 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?
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• 15 Nisan 2022 - 01:48 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da hangi takımdan kim gitti, elendi? 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Soruları yarışmayı izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Survivor 2022 All Star'da 14 Nisan Perşembe günü yeni bir ödül oyununun heyecanı yaşandı. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor 2022 All Star'ın ödül oyununda kazanan takım belli oldu. Peki Survivor 14 Nisan'da verilen ödül ne, kim kazandı?

• 15 Nisan 2022 - 01:48 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam ödül oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ederken haftanın ilk ödül oyununda kazanan takım belli oldu.

3SURVİVOR 2022 ALL STARDA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI

SURVİVOR 2022 ALL STAR'DA ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor All Star'da oynanan ödül oyununda takımlar arasında kıyasıya bir rekabet içinde geçti.

4Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor All Star'da ödül oyununun heyecanı yaşanırken Nisa ile Merve'nin oyununda kazanan ismi kamera kayıtları belirledi.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor 2022 All Star'da bu haftaki verilen ödül ise takımların belirlediği bir menü oldu.

6Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor'da ödül oyununu kazanan Ünlüler takımı oldu. Kazanan takım, çorba, başlangıç, salata, ana yemek ve tatlıdan oluşan daha önce belirledikleri menüyü elde etmiş oldu.

7ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da geçtiğimiz haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olarak belirlemişti. İkinci dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında haftanın ikinci eleme adayı Gizem olmuştu

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz olmuştu. Son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan Ayşe, haftanın 4. eleme adayı olmuştu.

9Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Barış, Parviz, Gizem ve Ayşe arasında bir halk oylaması yapıldı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden ismin Gizem olduğunu açıkladı.

10Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Starda hangi takımdan kim gitti, elendi 14 Nisan ödül oyununu hangi takım kazandı

Veda konuşması yapan Gizem "Buraya kadarmış. Daha ileriyle gitmek isterdim, çok üzgünüm" dedi. Acun Ilıcalı ise "Güzellik kraliçesisin burada da giderken tacını taktın. Son oyununda 4'de 4 yaptın" şeklinde konuştu.

11ELEME ADAYI KİM OLDU

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugün yapılacak dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı belli olacak.

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