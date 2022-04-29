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Şeyma Subaşı'dan kafaları karıştıran fotoğraf!

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyordu. İddialar karşısında sessiz kalan Subaşı sosyal medya hesabından Mehmet Germiyanlıgil ile pozunu paylaştı. Subaşı'nın bu hamlesi kafaları karıştırdı.

29.04.2022 - 11:36 |
Şeyma Subaşı'dan kafaları karıştıran fotoğraf!

Geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğini sonlandıran Şeyma Subaşı'nın adı bir süredir Hakan Sabancı ile anılıyordu. Birlikte yemeğe çıkan ikili aşk iddiaları karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Şeyma Subaşı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. 2020 yılında adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı Mehmet Germiyanlıgil (57) ile sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaştı. Subaşı'nın paylaşımına kalp emojisi eklemesi 'ilan-ı aşk' şeklinde yorumlandı. Germiyanlıgil ve Subaşı cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

O BENİM ARKADAŞIM

2020 yılında Mehmet Germiyanlıgil ile aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı o dönem şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha ne kadar saçmalayacaksınız acaba. Mehmet benim 15 senelik arkadaşım, abimdir. Bunu herkes bilir. Ne saçma haberler yapıyorsunuz yahu. Bari bir doğrusunu sorun araştırın sonra atın ortaya. Her yalan habere cevap mı vereceğiz. (Güzel, kaliteli, renkli instagram storylerimin yerine su saçma açıklamayı yapmak zorunda bıraktınız okuyun alın hemen sileceğim. Devam edeceğim renkli storylerimize.)"

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