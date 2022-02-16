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Seren Serengil'den dikkat çeken açıklama: Serdar Ortaç fenalaştı

Seren Serengil, geçen cuma akşamı Kıbrıs'ta sahneye çıktığı Serdar Ortaç'ın sahne sonrası zehirlenerek fenalaştığını vei ve zor anlar yaşadığını söyledi.

16.02.2022 - 14:25 |
Seren Serengil'den dikkat çeken açıklama: Serdar Ortaç fenalaştı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil dünkü canlı yayında Serdar Ortaç'ın sahneden sonra zehirlenerek fenalaştığını söyledi. Uzun yıllardır MS hastalığı ile mücadele eden Ortaç'a seslenen Arto ise dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ"

Programın yorumcularından Arto ise "İlaçla birlikte alkol kullanmazsa iyi olur. Zaten ileri derecede bir hastalığı var. Bu kadar değerli bir insan olup neden kendine bakmadığı çok üzüntü verici. İlaç değiştirmiş olabilirsin ama bunu alkolle birlikte yaparsan çok zorlanırsın. Freni boşalmış kamyon gibisin. Sen çok değerli bir adamsın" ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kıbrıs'taki sahnesine çıkmadan önce kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Serdar Ortaç, vasiyetini açıklamıştı. Resmi bir işlem yaptırmadığını söyleyen Ortaç, "Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum" demişti.

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