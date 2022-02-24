Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!

2005 senesinde hayatını Kıvanç Kasabalı ile birleştiren ve günümüzde mutlu bir evlilik süren Sedef Avcı, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

EŞİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI



Son olarak Fox TV'de yayınlanan 'El Kızı' dizisinde rol alan Sedef Avcı, son paylaşımıyla gündem oldu. Avcı, kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaşını yayınladığı fotoğrafla kutladı.

Sedef Avcı, eşiyle motosiklet üzerinde verdiği pozu, "Yol arkadaşım iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Ünlü ismin, paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

BELGESELLE EKRANA DÖNÜYOR



Öte yandan Kıvanç Kasabalı, geçtiğimiz ay alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle sohbet eden yakışıklı oyuncu, yeni bir televizyon programına hazırlandığını belirtmiş ve "Bir belgesel programı çekiyoruz. Şu sıralar Türkiye’de köy köy geziyoruz. Güzel bir program olacak" demişti.