GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinSedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!
HaberlerMagazin Haberleri Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!
ABONE OL

Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!

Son olarak 'El Kızı' isimli dizide ‘Zeliha’ karakterine hayat veren Sedef Avcı, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Avcı, son olarak kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaşını kutladı.

24.02.2022 - 17:52 |
Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!

2005 senesinde hayatını Kıvanç Kasabalı ile birleştiren ve günümüzde mutlu bir evlilik süren Sedef Avcı, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

EŞİNİN YENİ YAŞINI KUTLADI


Son olarak Fox TV'de yayınlanan 'El Kızı' dizisinde rol alan Sedef Avcı, son paylaşımıyla gündem oldu. Avcı, kendisi gibi oyuncu eşi Kıvanç Kasabalı'nın yeni yaşını yayınladığı fotoğrafla kutladı.

Sedef Avcı, eşiyle motosiklet üzerinde verdiği pozu, "Yol arkadaşım iyi ki doğdun" notuyla paylaştı. Ünlü ismin, paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Sedef Avcıdan Kıvanç Kasabalıya romantik doğum günü mesajı

BELGESELLE EKRANA DÖNÜYOR


Öte yandan Kıvanç Kasabalı, geçtiğimiz ay alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı. Muhabirlerle sohbet eden yakışıklı oyuncu, yeni bir televizyon programına hazırlandığını belirtmiş ve "Bir belgesel programı çekiyoruz. Şu sıralar Türkiye’de köy köy geziyoruz. Güzel bir program olacak" demişti.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!

Sedef Avcı'dan Kıvanç Kasabalı'ya romantik doğum günü mesajı!

Gelinim Mutfakta 874. bölümde gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 874. bölümde gün birincisi kim oldu?

Harun Tekin: Yabaniyimdir biraz yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!

Harun Tekin: Yabaniyimdir biraz yıllar geçtikçe daha az yabani oldum!

Pınar Altuğ mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"

Pınar Altuğ mini eteğiyle boy gösterdi! "Seksi misin sen?"

Sıradaki Haber