Seda Sayan ve Çağlar Ökten’ten evlendi! Seda Sayan’ın gelinliği nereden? Seda Sayan kaç kere evlendi? Çağlar Ökten kaç yaşında?

Seda Sayan ve Çağlar Ökten evlendi. Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğünü vize sorunu nedeniyle İstanbul’da yapıldı. Seda Sayan‘ın, nikah şahitliğini Safiye Soyman ve Esra Özmen, Çağlar Ökten’in ise Faik Öztürk ve Fuat Özdolgun yaptı. Ünlü çiftin düğünü pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Seda Sayan kaç kere evlendi? Çağlar Ökten kaç yaşında? Çağlar Ökten çocuğu var mı? Seda Sayan kaç yaşında? İşte detaylar…

Seda Sayan ve Çağlar Ökten sürpriz nikah kıydı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten dün akşam Swiss Otel The Bosphourus ‘da Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu‘nun gerçekleştirdiği nikah ile evlendiler. Mayıs ayında Prag‘da yapılması planlanan düğün, Seda Sayan‘ın ekibinin vizede yaşadığı sıkıntı yüzünden İstanbul‘da gerçekleşti.

SEDA SAYAN’IN GELİNLİĞİNİ KİM YAPTI?

Seda Sayan’ın gelinliği Gülşah Saraçoğlu, Çağlar Ökten’in damatlığı Tolga Çam imzası taşıyor.

SEDA SAYAN KAÇ YAŞINDA?

30 Aralık 1962 tarihinde dünyaya gelen Seda Sayan şu an 59 yaşında.

ÇAĞLAR ÖKTEN KAÇ YAŞINDA, ÇOCUĞU VAR MI?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin’in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. 35 yaşında olan Çağlar Ökten bir kez evlilik yaptı ve bu evlilikten Artur adında bir oğlu oldu.

SEDA SAYAN KAÇ KERE EVLENDİ?

Seda sayan, 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti. kinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yapan Sayan eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı. Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti. Sayan, kurye Soner Yapcacık ile sürpriz bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı. Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yapan Seda Sayan nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı. Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o bu evlilik de uzun süreli olmadı. Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi. Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle Magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı. Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten ve Seda Sayan 24 Nisan yani dün evlendiler. Çağlar Ökten, 1987 yılında Mersin, Tarsus'da doğdu. Ökten'in annesi ev hanımı, babası ise elektrik teknisyeni olarak çalışmıştır.

Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olmuş, pop müzik dinlemiş ve seslendirmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan başarılı isim günümüzde profesyonel olarak müzik kariyerini sürdürmektedir. Klasik Türk Müziği eğitimi de almıştır.