Seda Güven ikinci kez anne oluyor!

Daha önce 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Elveda Derken' ve 'Öldür Beni Sevgilim' gibi projelerde rol alan Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile evlenmişti. Çiftin 'Yiğit Ali' adını verdikleri oğulları Aralık 2020'de dünyaya gelmişti.

"ALLAH SENİ HEP İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"



Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutlululuğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni" sözleriyle duyurmuştu.

"BİLİN BAKALIM BURADA KAÇ KİŞİYİZ?"



Geçtiğimiz aylarda da eşinin 49'uncu yaşını kutlayan Güven, mutlu aile pozlarını; "Sevgili sevgilim iyi ki doğdun. Çok be!" sözleriyle paylaşmıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını oğluna ayıran güzel oyuncudan müjdeli, haber geldi.

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını yayınladı. Ünlü isim, paylaşımına; "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" notunu düştü.

Karnının belirginleştiği dikkatlerden kaçmayan oyuncuya, takipçileri ve yakın dostlarından "Tebrikler", "Maşallah", "Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin" gibi yorumlar geldi.

KEREMCEM İLE DOKUZ AY EVLİ KALMIŞTI



Seda Güven, 13 Kasım 2014 tarihinde şarkıcı Keremcem ile Paris'te evlenmişti. Ünlü çift, dokuz ay sonra 2015 yılında boşanmıştı. Ünlü isim, 2019 yılında da Ali Güzel ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin mutlu birlikteliği devam ediyor.