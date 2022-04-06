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Şarkıcı Fedon ameliyat oldu! Sağlık durumu...

Magazin dünyasında 'Felaket Tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay, Bodrum’da yaşayan ünlü şarkıcı Fedon Kalyoncu’nun ameliyat olduğunu duyurdu.

06.04.2022 - 15:12 |
Şarkıcı Fedon ameliyat oldu! Sağlık durumu...

Bodrum denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan 75 yaşındaki Fedon, özel bir hastanede operasyon geçirdi, damarlarına stend takıldı. İşte şarkıcının sağlık durumu...

Kendi internet sitesinde 'Fedon Ameliyat Oldu' başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay, şu ifadeleri kullandı:


"75 yaşındaki sevilen sanatçımız Fedon Kalyoncu, bugün ayak damarlarındaki bir problem yüzünden ameliyat oldu ve damarlarına stend takıldı. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonun başarılı geçtiğini öğrendim.

2011 yılında anjiyo olan ve kalp damarlarından üçünün tıkalı olduğu anlaşılan Fedon, dört saat süren bir kalp ameliyatı geçirmişti. 2019 yılında ise böbreğinde bir tümör ortaya çıkmış ve başarılı bir ameliyatla alınmıştı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim."

FEDON KİMDİR?


19 Ağustos 1946 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Fedon’un tam adı Fedon Kalyoncu’dur. Babası Rum, annesi Ermeni’dir. Dayısı Yeşilçam oyuncusu Nubar Terziyan'dır. Dedesi Kleanti Kalyoncu, Çanakkale Savaşı'nda yaşamını yitirmiştir. 1962 yılında Zoğrafyon Rum Lisesindeki öğrenimini yarıda bıraktı. 1962 ve 1972 yılları arasında sinema sektöründe çeşitli işlerde çalıştı. 1987'de Zorba Taverna'yı açtı.

Fedon, 1991'de şarkı söylemeye başladı. Aynı yıl 'Senin İçin' adlı ilk albümünü çıkardı. TRT'de Yunanca şarkı söyleyen ilk kişi oldu.

Taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon'un, Eda Kalyoncu ile evliliğinden Natali adında bir kızı ve Theo adında bir oğlu bulunuyor.

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