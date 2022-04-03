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Şarkıcı Deniz Seki ameliyat masasına yattı!

Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen Deniz Seki, geçtiğimiz günlerde, “Z kuşağını yakalamaya çalışıyoruz” açıklamasıyla dikkat çekmişti. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmeyen Deniz Seki’nin şimdi ise ameliyat masasına yattığı öğrenildi.

03.04.2022 - 13:34 |
Şarkıcı Deniz Seki ameliyat masasına yattı!

Bir dönem aldığı kilolarla sık sık gündeme gelen Deniz Seki, mide küçülme ameliyatı olarak fazla kilolarından kurtulmuştu.

Deniz Seki, şimdi ise tekrar ameliyat masasına yattı. Deniz Seki gözlükten kurtulmak için bir operasyon geçirdi.

Sahnede de kendisine sıkıntı yaşatan ve hatta düşmesine yol açan görme probleminden kurtulmak isteyen şarkıcı, ‘göz çizdirme’ olarak da bilinen lazer ameliyatından oldu.

Daha önce uzağı net göremeyen Seki artık gözlük takmayacak.

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