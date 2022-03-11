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Pelin Karahan spor paylaşımıyla dikkat çekti!

'Bir Zamanlar Kıbrıs' adlı dizisi final yapan ünlü oyuncu Pelin Karahan son haliyle şaşırtıyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncu kickboksa başladı.

11.03.2022 - 11:59 |
Pelin Karahan spor paylaşımıyla dikkat çekti!

Son dönemlerde verdiği kilolarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Pelin Karahan, "Hayat biçimi haline geldi bu beslenme şeklim. Şimdi 48.5 kiloyum bunu korumam lazım, ketojenik beslenme yaptım. Hem fonksiyonel antrenman hem kick boks yaptım" demişti.

"ELİM BİRAZ AĞIRDIR"


Kick boksu sevdiğini dile getiren Karahan, sözlerine şöyle devam etmişti: "Kilo vermek için yapmıyorum, kick boksu sevdiğim için. Aslında sert sporları seviyorum onun için başladım, keyif alıyorum. Aslında biraz da mental bir spor hem de vücut için de faydalı. Kadınlar çok tercih etmiyordu ama şimdi öyle değil, arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bir kadının kendini korumaya alması önemli. Adam dövecek halim yok ama bilsek fena olmaz. Elim ağırdır biraz"

O ANLARI PAYLAŞTI


Pelin Karahan, boks yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşımda Karahan iltifat yağmuruna tutuldu.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 

Pelin Karahan (@pelinkarahan)'in paylaştığı bir gönderi

 

 

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