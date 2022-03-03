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Özlem Kaymaz acı haberi duyurdu! 'Bir çınar devrildi'

1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, babası Kenan Kaymaz'ı kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, "Bir Çınar devrildi…Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

03.03.2022 - 10:57 |
Özlem Kaymaz acı haberi duyurdu! 'Bir çınar devrildi'

Hollanda'da yaşamını sürdüren eski Türkiye güzeli Özlem Kaymaz, babası Kenan Kaymaz'ı kaybetti. Acını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kaymaz, babasının fotoğrafını paylaştı.

"RUHUN ŞAD OLSUN"


Eski manken, paylaşımına; "Bir Çınar devrildi… Başımız sağ olsun. 3 Mart öğle namazı Merdivenköy Camii'nde son yolculuğuna uğurluyoruz Kenan Baba'yı. Cennette kurmuştur şimdi sofrayı yakışıklım. Ruhun şad olsun" notunu düştü.

47 yaşındaki Özlem Kaymaz'ın paylaşımına başta Demet Şener, Pınar Altuğ, İpek Açar, Uğurkan Erez gibi ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisi taziye dileklerinde bulundu.

Özlem Kaymaz acı haberi duyurdu Bir çınar devrildi

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ


1997 yılında Watze de Vries ile evlendikten sonra Hollanda'ya yerleşen ve bu evliliğinden Tara, Daniel ve Dante adında üç çocuğu bulunan Kaymaz, eşinden 2012 yılında boşandı.

 

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