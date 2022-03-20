Özge Özpirinçci setlere geri dönüyor!

2014 yılında 'Tatar Ramazan' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan 35 yaşındaki Özge Özpirinçci ile 38 yaşındaki meslektaşı Burak Yamantürk, geçtiğimiz eylül ayında sade bir nikâhla evlenmişti. Marmaris'te düzenlenen küçük bir düğün töreninde birbirine 'evet' diyen çifte, bu özel günde akrabaları ve yakın dostları şahitlik etmişti.

Evlendiğinde kızına hamile olan Özpirinçci, geçtiğimiz kasım ayında kızı Mercan'a kavuşarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Bebeğini kucağına alınca oyunculuğa ara veren Özge Özpirinçci, Yavuz Turgul'un yeni sinema projesine "evet" dedi.

Filmde başrol oynayacak olan Özpirinçci, usta isimle çalışacağı için hem mutlu hem de heyecanlı. Şimdilik ismi açıklanmayan, ancak bir çocuğun hikayesini konu alacağını öğrenilen film, dijital platformda seyirciyle buluşacak.