Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşanıyor! Ayrılık kararı alıp tatile gitti...

15 Aralık 2019’da Esma Sultan Yalısı’nda görkemli düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı ayrılık kararı aldı. Naz Elmas kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı boşanma kararı alıp evlerini ayırdı.

Ekim 2020 ve Haziran 2021’de iki kez kavga edip ayrılığın eşiğine gelen çift ilişkilerine bir şans verse de başarılı olamadı.

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas eşiyle birlikte çekilmiş ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi.

Erol Özmandıracı ise boşanma kararını alıp arkadaşlarıyla Miami’ye tatil yapmaya gitti.