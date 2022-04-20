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Müge Boz arkadaşlarıyla kamp yapıyor!

Müge Boz, tam bir doğa tutkunu. Önceki gün kızı Vina’yı eşi Caner Erdeniz’e emanet edip arkadaşlarıyla kamp yapan Boz, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

20.04.2022 - 12:50 |
Müge Boz arkadaşlarıyla kamp yapıyor!

Müge Boz, Fethiye’den başlayarak Antalya’ya kadar uzanan Likya Yolu’nu yürüdü. Geceleri ise çadırda kaldı. “İlk kez tek başıma kamp yapıyorum” diyen Müge Boz, yol üzerindeki köylerde gözleme yaptı, bol bol fotoğraf çekip eşiyle kızına yolladı.Bu arada yürüyüşe sponsor aldığı kozmetik markası ve üzerindeki dağcı kıyafetlerinin reklamlarını da yapmayı ihmal etmedi. Caner Erdeniz eşinin paylaşımlarına “Bukalemun sevgilim, her ortama yakışır” yazdı. Müge Boz köylü kadınlarla gözleme de pişirdi.

 

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