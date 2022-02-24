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Miray Daner'den evlilik iddialarına yanıt!

Elçin Sangu, Ali Seçkiner Alıcı, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ve Ersin Arıcı’nın oynadığı 'Şehirde Kimse Yokken’in prömiyerine sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Miray Daner, yeni projeleri ve ilişkisi hakkında konuştu.

24.02.2022 - 09:59 |
Miray Daner'den evlilik iddialarına yanıt!

Oğulcan Engin-Miray Daner çifti, gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu, “Çok geç kaldık, tiyatro oyununu merakla bekliyorum” dedi.

"ŞİMDİLİK SÜRPRİZ OLSUN"

Yeni projelerinden de bahseden Daner, “Yeni bir dizimiz var şimdilik sürpriz olsun, bir de Zeki Demirkubuz’un yeni filminde oynadım, o da seneye gösterime girecek. İki projem de beni çok heyecanlandırıyor” şeklinde konuştu.


"ÖYLE BİR ŞEY YOK"


Miray Daner, sevgilisi Oğulcan Engin ile yazın evlenecekleri haberlerine ise “Öyle bir şey yok, yazın evlilik haberleri yalan” diyerek, salona girdi.

Hüseyin Altun/Milliyet

Miray Danerden evlilik iddialarına yanıt

 

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