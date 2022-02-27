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Merve Özbey'den kızının doğum gününde anlamlı hediye!

Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olduğu söylenen şarkıcı Merve Özbey, kızının doğum günü anısına Mardin'deki bir okula müzik atölyesi yaptırdı. Müzik öğretmeni Pelin Mavlay, "Çok mutluyuz. Öncelikle Merve Özbey'e teşekkür ediyoruz" dedi.

27.02.2022 - 17:39 | | İHA
Merve Özbey'den kızının doğum gününde anlamlı hediye!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey Koçak, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kabala Mahallesi'nde bulunan 100'üncü Yıl ilk ve ortaokulunda 26 Şubat'ta doğan kızı Elif Özüm Koçak anısına içerisinde 130 adet müzik aletinin bulunduğu bir müzik atölyesi yaptırdı.

Yeni bir ortam ve yeni bir sınıf açıldığını söyleyen müzik öğretmeni Pelin Mavlay şunları söyledi; "İlk geldiğimde tabii hiçbir şeyimiz yoktu. Sınıflarda ders yapıyorduk. Bir müzik öğretmeni için en büyük şans müzik atölyesinin olması ve bu müzik atölyesini biz hayallerimiz gibi yaptık."

"Bütün dekorları enstrümanları çocukların çalabileceği şekilde dizayn ettik. Onların düzeyine göre seçmeye çalıştık ve sonuç olarak harika bir sınıf çıktı ortaya. Öğrencilerimiz ile buradayız. Çok mutluyuz. Öncelikle Merve Özbey'e teşekkür ediyoruz. Müdürlerimize öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emekleri için herkese sonsuz teşekkürler."

Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. 33 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz yıl şubat ayında ilk çocuğu Elif Özüm'ü kucağına almıştı.

 

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